Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"
Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"
ZIK перешел под контроль соратника Медведчука
ZIK перешел под контроль соратника Медведчука
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина (обновлено)
СБУ поймала в Киеве бывшего главу "ЦИК ДНР" Лягина (обновлено)
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
ГлавнаяПолитика

Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области

Сейчас идет оформление документов.

Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Фото: mil.gov.ua

Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев претендует на пост главы Херсонской области.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия. Гусев тоже должен был баллотироваться в Верховную Раду от этой партии, но передумал.

"Он пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - рассказал Арахамия.

Гусев - президент общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которой входит бывший губернатор Андрей Гордеев, а также председатель облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее Юрий Гусев был 41 номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также