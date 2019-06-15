Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области

Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев претендует на пост главы Херсонской области.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия. Гусев тоже должен был баллотироваться в Верховную Раду от этой партии, но передумал.

"Он пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - рассказал Арахамия.

Гусев - президент общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которой входит бывший губернатор Андрей Гордеев, а также председатель облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее Юрий Гусев был 41 номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду.