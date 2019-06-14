В Херсонской области остаются подтопленными 59 домов

Для откачки воды были привлечены 70 человек и 17 единиц спецтехники.

По состоянию на 14 июня в результате интенсивных дождей в Херсонской области в поселке Новая Маячка подтопленными остаются 59 жилых домов, 240 домохозяйств, 126 частных сельхозугодий. Об этом сообщается в оперативной сводке ГосЧС.

В целом, по области уровень воды поднялся на 0,2 - 0,5 м.

Для откачки воды были привлечены 70 человек и 17 единиц спецтехники, из них 10 человек местного населения.В течение суток спасатели откачали 12 тыс. м3 воды.

Отмечается, что по состоянию на 13 июня в Новой Маячке подтопленными было 69 жилых домов, 252 домохозяйств и 126 частных сельхозугодий.

На данный момент для отвода откачанной воды спасатели укладывают дополнительный металлический трубопровод диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта.

Напомним, 4-5 июня из-за сильного ливня в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах – селах.

В течение этих дней было осуществлено три оперативных выезда; откачано 605 кубометров воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений.