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Прокуратура назвала причину гибели двух шахтеров в Донецкой области

Горняки нарушили правила безопасности, в результате чего получили смертельные травмы.

Прокуратура назвала причину гибели двух шахтеров в Донецкой области
Фото: www.dtek.com

Причиной гибели двух горняков на территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское" стали полученные горняками травмы в результате нарушения правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 12 июня, примерно в 14:20, во время доставки материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы один из элементов секции механизированного крепления прижало к стене 36-летнего горняка, который именно контролировал этот процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка, открытый перелом костей таза, потерпевший скончался на месте.

В тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12-м южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагической гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

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