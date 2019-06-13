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Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство

Имитировать подготовку к повешению не смог даже подготовленный человек в хорошей физической форме.

Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Фото: fakty.ua

Судебная экспертиза установила, что известный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в лесу, не мог это сделать самостоятельно. Об этом сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет агентство УНН.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. Нам была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия - в мае в этом же лесу на таком же дереве - и провели следственные эксперименты ", - рассказал Рувин.

Эксперимент разделили на три этапа: определить, мог Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; определить, мог ли он сделать это с помощью другого человека; и какая именно помощь при этом была необходима.

Для эксперимента подобрали спортивного, тренированного человека, похожего по внешним характеристикам на Ивасюка. Следственный эксперимент показал, что Ивасюк не мог сделать все сам: человек в эксперименте, который подтягивается одной рукой, - не смог завязать пояс и залезть в петлю.

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

"Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что Ивасюк один оказаться в этой петле не мог. У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки - минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений ", - добавил Рувин.

Напомним, 18 мая 1979 тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единую версию - самоубийство в результате длительного психического расстройства. Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979.

В 2014 году Генпрокуратура возобновила расследование этого дела.

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