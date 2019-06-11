По поводу столичного кинотеатра "Киев" состоялась еще одна акция протеста – ее провели под КГГА.

Активисты составили список требований к мэру города Виталию Кличко и каждый желающий мог его подписать.

В частности, в обращении к мэру высказывается опасение по поводу того, что новый арендатор помещения кинотеатра, компания "Синема центр", повысит цены на билеты и снизит долю артхаусного и фестивального кино в репертуаре кинотеатра. Активисты боятся, что таким образом компания постарается компенсировать высокую аренду за помещение (2 млн 119 тыс грн в месяц).

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Участники акции требуют:

"от Департамента коммунальной собственности КГГА: проверить уместность расторежния договора аренды с действующим арендатором с учетом его многолетнего вклада в кинематографическую сферу";

"от руководства КГГА: сформировать прозрачную последовательную политику в сфере управления коммунальным имуществом: в частности, относительно объектов социальной сферы; ... приостановить договор аренды на кинотеатр "Киев" между Департаментом собственности и компанией Синема Центр до решения суда; обнародовать этот договор оренды; запретить приватизацию кинотеатра "Киев" и других культурных объектов; запретить реконструкцию кинотеатра "Киев"; провести новый открытый конкурс концепций; создать при коммунальных объектах, в частности при кинотеатре "Киев", советы, куда бы входили представители киносообщества; содействовать сохранению кинотеатров, которые функционируют как культурные центры и в которых преобладает авторское, артхаусное и украинское кино – они не должны быть средством наполнения бюджета города".

Напомним, сейчас продолжается судебный процесс, в котором бывший арендатор кинотеатра "Киев" ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" судится с Департаментом коммунальной собственности. ООО считает, что Департамент нарушил норму о предоставлении предыдущим арендаторам преимущественного права продлить аренду кинотеатра "Киев".

7 июня под кинотеатром прошла первая акция, когда ее участников сначала не пустили внутрь кинотеатра люди в униформе, представившиеся Муниципальной охраной. КГГА заявила о проведении в кинотеатре инвентаризации и закрытии кинотеатра на этот срок. Из-за этого зрителям возвращают деньги за билеты, а фестивали, назначенные на ближайшее время, перенесли.