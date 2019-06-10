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Специальным гостем ОМКФ станет Катрин Денев

Французской актрисе вручат "Золотого Дюка".

Специальным гостем ОМКФ станет Катрин Денев
Катрин Денев на Каннском кинофестивале
Фото: EPA/UPG

Специальным гостем 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля станет легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев.

Как сообщили в пресс-службе ОМКФ, актриса получит почетную награду "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Ожидается, что вручение произойдет на открытии кинофорума.

В рамках фестиваля зрителям представят мини-ретроспективу трех лучших фильмов с участием Катрин Денев - актриса лично их представит зрителям, а также проведет мастер-класс.

Напомним, нынешний юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 до 20 июля. Среди гостей этого года - британский режиссер Майк Ли, которому также вручат почетную награду за вклад в кино, и актриса Роуз Макгоуэн, одна из первых женщин, публично выступивших с обвинениями Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

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