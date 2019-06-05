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Сенцов нормально себя чувствует, жалоб на здоровье нет, - адвокат

Сегодня Динзе посетил Сенцова в Лабытнанги.

Сенцов нормально себя чувствует, жалоб на здоровье нет, - адвокат
Фото: humanrights.org.ua

Осужденный в России украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов "нормально чувствует себя". Об этом сегодня заявил адвокат Дмитрий Динзе, пишет "Крым.Реалии".

Правозащитник Дмитрий Динзе посетил подзащитного в колонии в Лабытнанги 5 июня.

"В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, набрал нормальную физическую форму. Соответственно, по здоровью каких жалоб нет ", - сказал адвокат.

Поэтому, по словам Динзе, сейчас Сенцов активно занимается творчеством: работает над новым фильмом и ждет издание второго романа, который написал в течение заключения.

Напомним, Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексирована Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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