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В Киеве покажут документальный фильм Аньес Варда, номинированный на "Оскар"

"Лица, деревни" также получил приз на Каннском кинофестивале в 2017 году.

В Киеве покажут документальный фильм Аньес Варда, номинированный на "Оскар"
Аньес Варда и фотограф JR
Фото: allocine.fr

В столичном кинотеатре Multiplex покажут документальный фильм Аньес Варда и видеохудожника JR "Лица, деревни".

Показ состоится 6 июня в рамках DTF Conference, которая пройдет 8 и 9 июня.

"Лица, деревни" - документальный фильм про путешествие его авторов - получил премьеру на Каннском кинофестивале 2017 года, где получил приз "Золотой глаз". Кроме того, фильм номинировали на "Оскар".

Аньес Варда - одна из самых выдающихся французских режиссерок ХХ века, соосновательница "французской новой волны". Варда скончалась в марте этого года.

Кроме того, в рамках конференции покажут режиссерский фильм Джоны Хилла "Середина 90-х".

Детали показов - по ссылке.

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