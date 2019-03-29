Умерла Аньес Варда

Во Франции умерла французский режиссер Аньес Варда, пионер французской "новой волны", одна из самых влиятельных кинематографисток Франции.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Варда скончалась у себя дома в окружении родных и близких после борьбы с раком, сообщает издание. Ей было 90.

В 2017 году ее документальный фильм "Лица, деревни" номинировали на "Оскар". Она также получила почетную награду Американской киноакадемии в том году.

Режиссерский дебют Варда выпустила в 1955 году – "Пуэнт-курт" предвосхитил "новую волну". Один из самых известных ее фильмов – "Клео от 5 до 7" 1962 года. Кроме того, режиссер сняла "Счастье", "Без крыши, вне закона", "Создания" и другие картины.

В 2015 году Варда получила почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.