Заболеваемость гриппом в Украине опустилась ниже эпидемического порога

Эпидпорог не превышен ни в одной из областей.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 150 тысяч человек. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Большинство заболевших (67,6%) - дети в возрасте до 17 лет.

Среди заболевших 6 человек умерли от осложнений гриппа, с начала эпидемического сезона зарегистрировано уже 54 летальных случая.

Минздрав отмечает, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Напомним, на прошлой неделе в Украине умерли от осложнений кори 4 человека.