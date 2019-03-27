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Заболеваемость гриппом в Украине опустилась ниже эпидемического порога

Эпидпорог не превышен ни в одной из областей.

Заболеваемость гриппом в Украине опустилась ниже эпидемического порога
Фото: Макс Требухов

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 150 тысяч человек. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Большинство заболевших (67,6%) - дети в возрасте до 17 лет.

Среди заболевших 6 человек умерли от осложнений гриппа, с начала эпидемического сезона зарегистрировано уже 54 летальных случая.

Минздрав отмечает, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Напомним, на прошлой неделе в Украине умерли от осложнений кори 4 человека.

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