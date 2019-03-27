Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі

Що ж таке “медичний канабіс” і як він може вплинути на людину — у тексті LB.ua

Окрім громадської організації “Українська асоціація медичного канабісу”, голова якої Генадій Шабас є автором петиції, її підтримали ще п’ятнадцять організацій. Усі вони повторюють, що канабіс може стати рослинною альтернативою лікарським засобам, які полегшують біль, зменшують нудоту, покращують сон та можуть допомогти людям з епілепсією, онкохворим, пацієнтам з невиліковними хворобами та ветеранам війни зі стресовим пост-травматичним розладом.

Петиція про законодавче врегулювання використання канабісу в медичних та наукових цілях зібрала понад 25 тисяч електронних підписів. Це перша в Україні петиція, яка потрапила на розгляд так швидко — за два місяці до закінчення терміну збору підписів.

Фото: EPA/UPG Вирощування медичного канабісу на Pharma Revadim, Лод, Ізраїль.

Незбиране поле канабісу

Тривала заборона продуктів з канабісу майже в усьому світі призвела до того, що наукових досліджень у цій сфері вкрай мало. Немає чітких даних, які могли б або підтвердити користь канабісу, або спростувати. Це стосується і канабісу, який застосовується у медичних цілях.

Існує 483 ідентифікованих видів хімічних сполук та мінімум 85 різних канабіноїдів, які можуть поєднуватися в одній рослинці канабісу. Саме така кількість хімічних сполук є основною перешкодою до вивчення та класифікації ліків на основі канабіноідів, адже типові медикаменти містять у собі лише одну або дві діючі речовини.

Однак основні компоненти залишаються незмінними — тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД). ТГК — це найбільш психоактивний канабіноїд. Саме ця сполука відповідає за зміни у відчутті реальності та задоволення, а також збільшує апетит. Також через ТГК люди можуть відчувати негативні наслідки вживання "трави", серед яких, звикання, психосоматичні та когнітивні порушення. Щоденне вживання сортів канабісу, у яких рівень ТГК перевищує 10%, у п'ять разів разів підвищує ризик появи розладів, наприклад, психозу. Про це йдеться у зовсім свіжому міжнародному дослідженні опублікованому у журналі The Lancet Psychiatry.

Сортів канабісу, у яких рівень ТГК перевищує 15%, а значить значно посилює вплив “трави”, щороку стає все більше. Через те, що візуально їх неможливо відрізнити від сортів, які мають рівень ТГК менший 15%, політика стосовно вживання канабісу у рекреаційних цілях може стати більш жорсткою для тих країн, де канабіс легалізований вже тривалий час, наприклад, для Нідерландів.

Фото: EPA/UPG Упаковка медичного канабісу на заводі з вирощування та переробці канабісу Pharma Revadim, Лод, Ізраїль, 23 січня 2019.

Натомість інший канабіноїд, канабідіол (КБД), зменшує психоактивний вплив ТГК. Канабіс, у якому рівень КБД перевищує ТГК, може знизити нудоту під час хіміотерапії, підвищити апетит у людей з імунодефіцитом та зменшити м’язові спазми.

КБД спричинив справжній бум на американському та британському ринках — великі компанії, серед яких Coca Cola, почали “придивлятися” до можливостей КБД у виробництві різних напоїв, що розслабляють. Однак, наприклад, професор психіатрії та когнітивної неврології Лондонського Королівського коледжу Філіп Макґваєр та автор дослідження про вплив “чистого” КБД на пацієнтів з шизофренією зазначає для The Guardian: “Попри те, що канабідіол — це найновіший препарат у сфері психічного здоров’я, доказів його ефективного використання не так вже і багато. Наприклад, досі немає досліджень, як КБД впливає на гормони”. Також він радить не поспішати купувати маршмеллоу з канабісом у першому ліпшому магазині не лише тому, що це може бути ризиковано, а і тому, що рівень КБД у харчових продуктах буде мізерним і не матиме жодного ефекту взагалі.

На жаль, наукових доказів того, як “чистий” КБД впливає на людину вкрай мало — лікарі не можуть ні підтвердити, ні спростувати ті дослідження, які вже існують. Найчастіше медичний канабіс має високу частку КБД та низьку ТГК. У дослідженнях, де порівнюються вплив різних протинудотних засобів на людину, зазначається, що канабіс більш ефективний при використанні, ніж звичайні медикаменти. Однак його рекомендують вживати лише у тому випадку, коли звичайні ліки не допомагають, саме через побічні ефекти, спричинені ТГК - наприклад, зміну настрою, сонливість та підвищений апетит. При цьому медичний канабіс залишається ефективним при нудоті, викликаній хіміотерапією. Науковці сходяться в одному — канабіс не повинні вживати люди до 25 років, особливо діти та підлітки, аж поки вплив “трави” не буде цілком науково доведеним і обґрунтованим.

Існує два препарати на основі канабісу. Перший це Sativex — доступний вже у багатьох країнах, включно з Великобританією та США. Препарат містить дві діючі речовини: і ТГК, і КБД. Його назначають дорослим для зниження скутості, напруженості і спазму м’язів при розсіяному склерозі. А ось другий препарат, Epidiolex, збурив дискусію про доцільність вживання канабіноїдів дітьми.

Фото: WoahStork Learn

Історія почалася з документального фільму про дівчинку Шарлоту Фіґі, який у 2011 році показав телеканал CNN. Лікарі діагностували у Шарлоти епілепсію - в неї могло траплятися до 50 припадків на день. Після невдалих спроб зменшити кількість нападів звичайним шляхом, батьки вирішили доєднати дівчинку до програми використання медичної марихуани у штаті Колорадо, і це спрацювало. Шарлота вживала масло канабісу з високим рівнем КБД і низьким рівнем ТГК. Тепер цей штам "трави" відомий під назвою "Charlotte’s Web". Улітку 2018 року у США затвердили новий лікарський засіб Epidiolex. Його призначають для полегшеного перебігу рідкісних форм дитячих епілепсій.

"Історія Шарлоти демонструє, що науковці повинні ретельніше дослідити питання використання канабісу, — коментує ситуацію для The Guardian інструктор Гарвардської медичної школи та член правління спілки "Лікарі за регуляцію канабісу". — Канабіс може бути ефективним методом при лікуванні важких форм епілепсії і точно безпечнішим, за важкі антипсихотики. Але говорити надто рано. Ми не знаємо, якими є наслідки. Ми відчайдушно шукаємо переваги".

“Не можете їсти — покуріть”

Олена ніколи в житті нічого не курила, аж поки заввіділенням ізраїльської клініки не винесла їй самокрутку.

Це було п’ять років тому. Олена у важкому стані потрапила до лікарні. Аналізи виявили аномально низький рівень гемоглобіну у крові — їй діагностували рідкісне захворювання крові. Олена потребувала трансплантації кісткового мозку від донора. Таку операцію в Україні не роблять, тому жінка почала збирати гроші, аби їхати на лікування в Ізраїль. За десять днів до трансплантації лікарі розпочали курс жорсткої хіміотерапії, метою якої було знищення ураженого хворобою кісткового мозку Олени. Ще до цього вона пройшла курс гормональної терапії.

Фото: Дмитрій Єршов Олена

Після операції почався важкий період реабілітації. Олена жила недалеко від узбережжя і тому першим її завданням, після того, як вона встала з лікарняного ліжка, було — дістатися до моря. Доходила до однієї лавки, трохи сиділа, потім до іншої, ще сиділа і так поступово, лавка за лавкою, наближалася до набережної. Але довгий час Олена не могла їсти. Вона з’їдала кілька ложок дитячого харчування, півбанана і сподівалася, що організм втримає всередині бодай таку мізерну кількість їжі. Вдавалося не завжди, ліки проти нудоти не допомагали. Із 75 кілограм Олена за півроку схудла до 50.

— Після семи невдалих спроб прибрати нудоту медикаментами, лікарі запропонували мені “косяк”, — розповідає Олена. — Заввіділення винесла мені самокрутку у білому конвертику, я розписалася в документах і пішла додому.

Лікарі пояснили, що потрібно зробити пару коротких затяжок і спробувати після цього поїсти. В Олени нічого не вийшло — вона починала кашляти. Тоді медики замінили “косяк” на кілька крапель олії з канабісу. В той день, коли Олена вперше спробувала цей метод, вона нарешті змогла поїсти.

— У лікарні мені видали рецепт на олію з канабісу і я просто купила її собі в аптеці, — розповідає Олена. — Окрім олії в Ізраїлі ще продають кекси з канабісом, печиво і цукерки.

У тих країнах, де продукти з канабісу декриміналізовані або легалізовані, як наприклад в Ізраїлі, їх застосовують лише в тому випадку, коли вже більше нічого не допомагає. Ранні дослідження, які були опубліковані у Британському журналі клінічної фармакології та Американському журналі хоспісної та паліативної допомоги, підтверджують ефективність канабісу у боротьбі з болем та його відносну безпечність у порівнянні з опіоїдними знеболюючими.

— До канабісу я була на морфіні, — пояснює Олена. — Морфін допомагав впоратися з болем, а канабіс — з нудотою.

Фото: Дмитрій Єршов

Олена вживала олію з канабісу ще півроку, аж до тих пір, поки не почала самостійно засвоювати їжу. Зараз вона вже п’ять років у стійкій ремісії і спокійно розповідає про пережите, показує свої знімки з лікарняної палати. Звикання до канабісу в неї не було.

— Біль забирає в організму ті сили, які могли б піти на відновлення після операції. Якщо щось може допомогти людині боротися з болем, то чому ні?

Канабіс в Україні

Петицію про законодавче врегулювання використання канабісу в медичних та наукових цілях підтримала Уляна Супрун. У своєму дописі вона навела приклади і тих досліджень, які підтверджують користь канабісу, і тих, які демонструють негативні наслідки тривалого вживання “трави”.

В Україні діє постанова Кабміну "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Відповідно до неї наркотичні та психотропні речовини розділені на три таблиці: повністю заборонені речовини (сюди входять канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу, опій, героїн тощо), речовини, обіг яких обмежений (сюди входить амфетамін та метадон тощо), та речовини, обіг яких контролюється (препарати на основі кокаїну, опію та морфіну тощо). У законі "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" вказано, що наркотичні та психотропні речовини з першої "забороненої" таблиці не можуть використовуватися у медичній практиці.

Фото: Дмитрій Єршов Засідання комітету з прав людини

Минулого тижня, під час засідання, члени Комітету Верховної Ради з прав людини висловилися на підтримку петиції про законодавче врегулювання використання канабісу в медичних та наукових цілях. Зокрема, член комітету народний депутат Георгій Логвінський заявив:

— Ми готові захищати непопулярні речі. Ми хочемо підтримати цю петицію, тому що відсутність доступу до необхідних ліків — це порушення прав людини на нормальне життя.

Фото: Дмитрій Єршов Георгій Логвинський на засіданні комітету

Однак голосування не відбувалося, оскільки не було кворуму.

У 2016 році до комітету Верховної ради з охорони здоров'я вже надходив законопроект про легалізацію канабісу у медичних цілях. За інформацією BBC, тоді законопроект ініціював Олег Мусій. Члени комітету з охорони здоров'я, зокрема Оксана Корчинська, висловилися за доопрацювання законопроекту, аби ним не могли скористатися наркозалежні люди.

Автор петиції та голова ГО “Українська асоціація медичного канабісу” Генадій Шабас під час лекції “Канабіс: наукове та медичне застосування в Україні” заявив, що мова йде винятково про використання канабісу у медичних та наукових цілях.

Фото: Дмитрій Єршов

— Більше ми ні про що не говоримо, тому що противники канабісу починають перекручувати наші слова, — каже Генадій. — Деякі люди боялися підписувати петицію через те, що необхідно було лишати свої дані. Слава Богу знайшлося 25 тисяч тих, хто підписав. Перспективи — різні, але незрозуміло, як вони реалізуються.

На запитання про те, чи може ця петиція дати поштовх до декриміналізації канабісу не лише у медичних цілях, Генадій відповів так:

— Це неймовірно, як суспільство об’єдналося, аби привернути увагу до питання врегулювання доступу до ліків з канабіноїдами. Я не уявляю, щоб в Україні сталось щось подібне для рекреаційного канабісу. Чи може щось стати поштовхом, я вам скажу — ні. Хіба якщо на це буде чиясь воля.

Фото: Дмитрій Єршов Геннадій Шабас

За підсумками засідання комітету з прав людини, голова комітету Григорій Немиря запропонував створити робочу групу за участі народних депутатів. Він також перечислив профільні комітети, які мають розглянути питання врегулювання медичного канабісу, а саме: комітет аграрної політики і земельних відносин, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, комітет податкової та митної політики, комітет промислової політики та підприємництва і найголовніший — комітет з охорони здоров’я.