Медики установили причину заболевания детей в днепровской школе №112

Массовое отравления учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Днепровской областной государственной администрации.

Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция.

После лабораторных исследований образцов со школьного пищеблока, в пробах воды и окружающей среды школы не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружен у детей и работников пищеблока.

"Скоро во всех учебных заведениях области пройдут проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты будут обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников", - рассказал первый замглавы Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

Норовирус называют "кишечным гриппом". Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Напомним, в Днепре до 22 марта приостановили образовательный процесс в школе №112, в которой отравились дети. 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не пришли 512 учащихся с 904. Полиция по факту отравления школьников открыла уголовное производство.