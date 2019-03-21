Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Медики установили причину заболевания детей в днепровской школе №112

Детей сразил норовирус - разновидность "кишечного гриппа".

Медики установили причину заболевания детей в днепровской школе №112
Фото: facebook/volodymyrgroysman

Массовое отравления учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Днепровской областной государственной администрации.

Острую кишечную инфекцию, которая локально возникла среди учеников Днепровской школы №112, вызвал норовирус. Это - не бактериальная, а вирусная инфекция.

После лабораторных исследований образцов со школьного пищеблока, в пробах воды и окружающей среды школы не нашли бактериальных или вирусных возбудителей заболеваний. Норовирус обнаружен у детей и работников пищеблока.

"Скоро во всех учебных заведениях области пройдут проверки санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Специалисты будут обращать внимание на соблюдение гигиены, качество воды, дезинфекционные мероприятия, наличие медицинских работников", - рассказал первый замглавы Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

Норовирус называют "кишечным гриппом". Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Напомним, в Днепре до 22 марта приостановили образовательный процесс в школе №112, в которой отравились дети. 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не пришли 512 учащихся с 904. Полиция по факту отравления школьников открыла уголовное производство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также