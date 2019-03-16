Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Наши Судеты
Наши Судеты
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 49 погибших (обновлено)
В Новой Зеландии вооруженные люди напали на две мечети, 49 погибших (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области

За последние полтора месяца заболеваемость корью во Львовской области снизилась на 60% и продолжает падать еженедельно на 10-15%.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также она напомнила, что в январе во Львовской области объявили о подготовке спецоперации по борьбе с корью. Именно этот регион был лидером по уровню заболеваемости. Уровень охвата вакцинацией там также имел самые низкие в стране показатели.

Супрун сообщила, что с начала спецоперации, с 1 февраля по 13 марта, вакцинировали 25 737 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Без усиленных мер такое количество детей нужно было бы вакцинировать в течение 5-6 месяцев.

"В рамках спецоперации кабинеты прививок в медучреждениях работают дополнительные часы в день. Также вакцину можно получить во временных офисах прививок в школах. Вакцинация происходит с согласия родителей. Бесплатное прививки могут получить также дети, родители которых приобрели фальшивые справки о вакцинации", - отметила она.

Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

Ранее Минздрав констатировал снижение уровня заболеваемости корью в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также