Центр общественного здоровья начал создание Нацреестра доноров крови

Акция ко Дню донора на одной из станций крови в Днепре, 13 июня, 2018

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины приступил к созданию Национального реестра доноров крови и единой автоматизированной системы контроля за компонентами крови. Об этом сообщается на странице центра в Фейсбуке.

Согласно сообщению, новая система позволит донорам сдавать кровь без привязки к месту регистрации, а также устранит проблемы дефицита компонентов крови.

ЦОЗ совместно с общественными организациями планирует летом 2019 года запустить информационную кампанию популяризации донорства крови. Количество доноров в Украине необходимо увеличить втрое - по рекомендациям ВОЗ, должно быть 33 сдачи крови (донации) на тысячу человек, тогда как в Украине этот показатель составляет 11,28 донаций.

Стратегия развития системы крови также предусматривает обучение всех специалистов учреждений системы крови, что улучшит качество работы.

Напомним, 21 февраля Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года" с последующей доработкой. Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – Трансфузиологического центра, 11 региональных центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты;и 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.