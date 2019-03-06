В Украине намерены запретить продажу антибиотиков без рецепта

Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 6 марта, передает Интерфакс-Украина.

До конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

Разработка и утверждение плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусмотрено принятым в 2017 году планом мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья.

Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 гг.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев от неоправданного применения антибиотиков.