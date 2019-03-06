​Кабмин запретил входить в Дом правительства лицам в непристойном виде

Кабинет министров запретил доступ в Дом правительства лицам, если их вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

В прежней редакции порядка посещения Дома правительства одной из причин недопуска в здание было состояние алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас данную норму заменили положением, согласно которому в Дом правительства "не допускаются лица, действия которых создают опасность для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не отвечает общепринятым требованиям пристойности".

Также предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдаются служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуски в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.

Кроме того, урегулируется вопрос пропуска представителей средств массовой информации. В частности, посещение правительства представителями СМИ осуществляется по одноразовым пропускам, которые выдаются по заказу подразделений секретариата Кабмина, отвечающего за взаимодействие со СМИ. В отдельных случаях, при условии большого количества приглашённых СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказам подразделения секретариата, с предъявлением документов, которые удостоверяют личность и профессиональную принадлежность.

"Данные изменения введены для упрощения порядка посещения здания правительства должностными лицами, служащими, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства", - отмечается в сообщении.