Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе, который фигурирует в расследовании Bihus.info о хищениях в оборонной сфере.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Как я заявлял ранее, дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров Оборонпрому вышло на финальную стадию. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн гривен", - написал генпрокурор.

Он добавил, что после экспертизы переписки Андрея Рогозы, подозрения будут предъявлены и другим фигурантам.

"Попутно напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - сотрудникам СБУ еще в 2018 было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по сути рассматривается в Печерском суде. Оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственности НАБУ, которое ведет соответствующую дело с 2016 года", - отметил Луценко.

Он также добавил, что до 2014 года журналистские расследования "приводили лишь к фиксации фактов для будущих производств". "Теперь - наоборот, громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей", - сказал генпрокурор.

Напомним, 25 февраля журналисты "Наших денег" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Президент Петр Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского. При этом он заявил, что увольнение с должности - это "не признание вины и не приговор".

Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие. Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.