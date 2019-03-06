Коболев рассказал о точках противостояния с правительством

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что его зарплата не является конфликтным вопросом в отношениях с Кабмином.

Как Украина будет обеспечивать транзит газа после 2019 года и как поставлять газ населению - это две основных точки противостояния между правительством и главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал "112 Украина".

"Первая, важнейшая точка дискуссии - это то, каким образом обеспечивать транзит природного газа после 2019-го года. Здесь команда "Нафтогаза" занимает необычную, но известную и хорошо знакомую позицию. Эта позиция является жесткой, она заключается в простом выборе, перед которым мы поставили российскую сторону: или подписывайте контракт на транзит газа, или новый стокгольмский трибунал, 12 миллиардов долларов компенсируйте нам", - сказал Коболев.

Вторая причина дискуссий касается отношений на украинском рынке газа и поставок газа населению.

"Здесь посредники - частные кампании, в основном господина Фирташа, они ненужные, в решениях правительства они всегда остаются. Здесь у нас также есть очень положительный прогресс. Во-первых, нам удалось убедить политическую элиту, что субсидии нужно монетизировать именно в денежном виде. Второй прогресс в этом направлении – недавнее введение системы суточной балансировки".

Коболев добавил, что решение правительства не продлевать контракт с ним не стало неожиданностью.

"Меня об этом предупреждали и много раз говорили, что есть определенные точки противостояния и если не будет компромиссов, то может быть вариант, когда меня уволят или будет конкурс объявлен, что угодно", - сказал он.

"Зарплата Коболева не является точкой противостояния, кому бы что не говорили и что бы не писали в различных изданиях", - добавил глава "Нафтогаза", отметив, что он перечисляет всю зарплату благотворительным фондам и готов согласиться на изменение суммы.

Напомним, Кабмин назначил на 23 марта конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом правительство не собирается продлевать контракт с Коболевым. Сам глава НАКа заявил, что увольняться он не собирается.