УГКЦ хочет проводить богослужения в Софийском соборе трижды в год

Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

Об этом говорится в письме предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука премьер-министру Владимиру Гройсману, которое опубликовало агентство "Украинские новости".

Обращение находится на обработке в Минкультуры, учитывая особый порядок предоставления разрешения на проведение мероприятий в Софийском соборе, а также необходимость выработки консолидированной позиции религиозных общин Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины.

Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.

В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.

Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.

В феврале 2019 года стало известно, что УГКЦ тоже хочет проводить богослужения в Софии. Этот вопрос должен стать предметом для разговора митрополита Епифания и архиепископа Святослава.

Музейщики выступают против регулярных богослужений в соборе, потому что они несут угрозы фрескам. Софийский собор входит в состав заповедника "София Киевская". Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Министерства культуры.

В 2016 году Минкульт вопреки позиции музейщиков согласовал передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская".