Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу

Митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прислал (19 февраля - ред.) письмо Главе и Отцу УГКЦ Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу по вопросам, которые касаются двух Церквей", - говорится в сообщении.

Представители УГКЦ проинформировали, что Блаженнейший Святослав, который находится за границей, ознакомился с письмом.

По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

Также, в сообщение отметили, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.

Ранее Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии. По мнению Патриарха, это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.