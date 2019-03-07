​Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд гривен, - НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что убытки вследствие хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд гривен.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Убытки составляют 1 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, в уголовном производстве фигурирует 10 оборонных предприятий. Расследование продолжается.

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. 25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.