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Глава "Нафтогаза": я не собираюсь увольняться

Коболев заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

Глава "Нафтогаза": я не собираюсь увольняться
Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается увольняться с должности из-за объявления Кабинетом министров открытого конкурса на должность главы правления компании.

Об этом он заявил на брифинге в среду.

Комментируя свое возможное участие в конкурсе, он заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

"Но я точно не собираюсь увольняться", - сказал он.

Коболев сказал, что видит в сегодняшнем решении Кабинета министров признаки нарушения законодательства, так как вопросы назначения и увольнения членов правления, а также вопрос их зарплаты входят в компетенцию не акционера, а наблюдательного совета.

Глава правления "Нафтогаза" также напомнил, что сейчас работает фактически за бесплатно, потому что вся его зарплата с 2019 года идет на благотворительность. "Зарплата Коболева не является точкой противостояния", - подчеркнул он.

"Наша команда пять лет активно и тяжко работала над таким процессом, как Стокгольмский арбитраж и приведение выгодных для Украины отношений с Российской Федерацией. Я хочу этот процесс завершить", - пояснил Коболев свою мотивацию продолжать работать в НАКе.

Коболев сказал, что у "Нафтогаза" сейчас очень сильные переговорные позиции в отношениях с "Газпромом" и он не хочет, чтобы этот процесс завершился бездарным поражением, как это было в 2006 или 2009 годах.

Напомним, 6 марта Кабмин назначил на 23 марта конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом правительство не собирается продлевать контракт с Коболевым.

Коболев был назначен главой НАКа в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекает 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц. Однако, премьер Владимир Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат.

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