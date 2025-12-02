«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
​Росія 1-2 грудня атакувала дронами цивільні об’єкти газової інфраструктури, - Нафтогаз

Постраждалих серед працівників немає, однак, зафіксовано руйнування.

Ілюстративне фото
Фото: пресслужба НАК

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Про це повідомила Група "Нафтогаз".

Постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовано руйнування.

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У НАК також нагадали, шо в ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака Росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня. Тоді внаслідок атаки поранень зазнав один з працівників компанії.
