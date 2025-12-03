Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
За добу окупанти вбили на Херсонщині трьох цивільних

Російська армія з артилерії била по житловим кварталам Херсону. 

За добу окупанти вбили на Херсонщині трьох цивільних

За минулу добу у Херсонській області унаслідок російської агресії загинули троє людей і троє отримали поранення.

Про це повідомили у МВС.

Російська армія з артилерії била по житловим кварталам Херсону. Внаслідок артобстрілів загинули дві жінки.

Через скид вибухівки з БпЛА постраждав чоловік. Внаслідок чергових скидів пошкоджено медичний заклад та цивільний автомобіль.

У Центральному районі міста ворожий FPV-дрон вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також у центрі міста росіяни скинули боєприпас із БпЛА на службовий автомобіль поліції.
