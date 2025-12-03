Російська армія з артилерії била по житловим кварталам Херсону.

За минулу добу у Херсонській області унаслідок російської агресії загинули троє людей і троє отримали поранення.

Про це повідомили у МВС.

Російська армія з артилерії била по житловим кварталам Херсону. Внаслідок артобстрілів загинули дві жінки.

Через скид вибухівки з БпЛА постраждав чоловік. Внаслідок чергових скидів пошкоджено медичний заклад та цивільний автомобіль.

У Центральному районі міста ворожий FPV-дрон вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також у центрі міста росіяни скинули боєприпас із БпЛА на службовий автомобіль поліції.