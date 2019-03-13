Пожилые украинцы "чувствуют себя на 65" уже в 57 лет.

Украинцы стареют намного быстрее жителей большинства других стран.

Как сообщает BBC, об этом свидетельствуют результаты исследования международной команды ученых, которые изучили данные о том, в каком возрасте проявляются у жителей разных стран те или иные старческие заболевания - от инсульта и болезни Паркинсона до проблем со слухом и травм от падения при ходьбе.

Комплекс болезней, которые традиционно ассоциируется со старением, у жителей разных стран развивается в разном возрасте - причем разрыв между лидерами рейтинга и аутсайдерами огромен и составляет более 30 лет.

Средний житель планеты накапливает букет старческих недомоганий к 65 годам.

Однако в Японии, Швейцарии, Франции, Сингапуре это происходит гораздо позже: с точки зрения здоровья, пожилые граждане этих стран "чувствуют себя на 65", когда им исполняется 76.

А вот аналогичные проблемы со здоровьем у жителей Украины начинаются уже к 57 годам.

В общем рейтинге из 195 стран Украина занимает 179-е место, уступая всем европейским странам, в том числе Молдове, Беларуси и России.

Исследование проводили ученые из США, Норвегии и Испании. Они проанализировали данные о состоянии здоровья жителей 195 стран и территорий почти за 30 лет (с 1990 по 2017 год).

Они выделили 92 "старческих" диагноза, которые в конечном итоге ведут к необратимому ухудшению физических или умственных способностей пациента - в том числе 13 сердечно-сосудистых болезней и шесть хронических заболеваний дыхательных путей, 35 видов рака, диабет, хронические болезни почек, травмы и нейродегенеративные болезни, а также ухудшение слуха и зрения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Полный список стран и их показателей можно посмотреть в приложении к статье (стр. 12-15).