Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяМир

В Италии водитель-сенегалец поджег школьный автобус вместе с детьми

В результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

В окрестностях Милана водитель угнал автобус, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал, передает ВВС.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям: "Не выживет никто". Однако фактически жертв не было: дети сумели освободиться и выбраться из автобуса через задние окна, которые разбила подоспевшая полиция.

Фото: EPA/UPG

По данным полиции, всего в результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

В автобусе были ученики двух классов в сопровождении нескольких. Они ехали из школы в городе Вайлати-ди-Крема в спортзал, но внезапно автобус повернул не туда и направился по шоссе в сторону миланского аэропорта.

Вслед за этим водитель начал угрожать пассажирам ножом. Один из школьников позвонил родителям, которые обратились в полицию.

Фото: EPA/UPG

Полиция попыталась перехватить автобус, но на это ушло много времени. Водитель неоднократно таранил полицейские машины, но в конце концов остановился.

Местные СМИ сообщают, что водитель успел облить автобус бензином и поджечь. Но полицейские разбили задние стекла и начали помогать пассажирам выбраться до того, как он сгорел.

Водитель арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии. Некоторые СМИ сообщают, что он требовал "остановить гибель людей в Средиземном море".

Фото: EPA/UPG

Прокуратура Милана расследует все возможные версии. В частности, они не исключают, что это преступление можно квалифицировать как акт терроризма.

Министр внутренних дел от правой партии Маттео Сальвини выразил недовольство тем, что мужчине доверили управлять школьным автобусом, несмотря на то, что в прошлом у него были задержания за вождение в нетрезвом виде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также