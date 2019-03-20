В результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

В окрестностях Милана водитель угнал автобус, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал, передает ВВС.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям: "Не выживет никто". Однако фактически жертв не было: дети сумели освободиться и выбраться из автобуса через задние окна, которые разбила подоспевшая полиция.

Фото: EPA/UPG

По данным полиции, всего в результате инцидента 14 человек отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

В автобусе были ученики двух классов в сопровождении нескольких. Они ехали из школы в городе Вайлати-ди-Крема в спортзал, но внезапно автобус повернул не туда и направился по шоссе в сторону миланского аэропорта.

Вслед за этим водитель начал угрожать пассажирам ножом. Один из школьников позвонил родителям, которые обратились в полицию.

Фото: EPA/UPG

Полиция попыталась перехватить автобус, но на это ушло много времени. Водитель неоднократно таранил полицейские машины, но в конце концов остановился.

Местные СМИ сообщают, что водитель успел облить автобус бензином и поджечь. Но полицейские разбили задние стекла и начали помогать пассажирам выбраться до того, как он сгорел.

Водитель арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии. Некоторые СМИ сообщают, что он требовал "остановить гибель людей в Средиземном море".

Фото: EPA/UPG

Прокуратура Милана расследует все возможные версии. В частности, они не исключают, что это преступление можно квалифицировать как акт терроризма.

Министр внутренних дел от правой партии Маттео Сальвини выразил недовольство тем, что мужчине доверили управлять школьным автобусом, несмотря на то, что в прошлом у него были задержания за вождение в нетрезвом виде.