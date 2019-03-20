Аэропорты Стамбула и Бухареста изменили написание Kiev на Kyiv

.@istanbulairport - один з провідних повітряних воріт світу розпочав використовувати #KyivNotKiev ✌🏻@TAVairports - 🇹🇷холдинг, який обслуговує пасажирів у понад 50 аеропортах світу, долучився до проекту #CorrectUA 🇺🇦!



Слава Україні і #ВсеБудеKyiv 😎 https://t.co/qmivYeqqAD