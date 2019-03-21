​General-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с Путиным

Последний раз они встречались на этом форуме в 2012 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после российской аннексии Крыма может приехать на июльский форум гражданских обществ ФРГ и России "Петербургский диалог" и встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщила боннская газета General-Anzeiger со ссылкой на информированные источники, пишет "Немецкая волна".

Сопредседатель "Петербургского диалога" с российской стороны Виктор Зубков пригласил Путина после многих лет отсутствия вновь принять участие в этом форуме. Согласно дипломатическим обычаям, подобное приглашение делается лишь в том случае, если вероятность его принятия высока.

Германская сторона также попросила Ангелу Меркель приехать в Санкт-Петербург.

Сопредседатель "Петербургского диалога" с германской стороны Рональд Пофалла в интервью General-Anzeiger уклонился от прямого подтверждения участия Меркель и Путина, заявив, что Германия ожидает прибытия высокопоставленных представителей. В то же время он полагает, что можно с большой долей вероятности рассчитывать на то, что уровень форума в нынешнем году будет, по всей видимости, повышен благодаря участию в нем Путина и Меркель.

"Петербургский диалог" был создан по инициативе Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в 2001 году. В последний раз Путин и канцлер ФРГ Меркель, под патронатом которых работает форум, встречались на "Петербургском диалоге" в 2012 году в Москве. Уже тогда они весьма критично высказывались о политике друг друга.