Туск ответил на просьбу Мэй о переносе сроков Brexit

Брюссель может удовлетворить просьбу Лондона о краткосрочном переносе Brexit, если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе страны из Евросоюза, которое он уже дважды отклонил.

Об этом в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй заявил в среду, 20 марта, глава Европейского Совета Дональд Туск, передает DW.

"В свете консультаций, которые я проводил в течение последних дней, считаю, что краткосрочный перенос возможен, но он будет зависеть от положительного голосования по соглашению о выходе в Палате общин", - заявил он. Этот вопрос уже согласован с Мэй, сообщил ее представитель.

В то же время Туск поставил под сомнение продолжительность переноса Brexit, отметив, что предложенная Мэй дата 30 июня хоть и имеет свои преимущества, но также "создает серию вопросов правового и политического характера". В частности он отметил, что 23-26 мая должны состояться выборы в Европарламент.

Если британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о Brexit, то лидеры ЕС смогут окончательно доработать свое решение, отметил Туск. Он добавил, что не будет стесняться вновь пригласить их в Брюссель, если это будет необходимо.

Ранее Тереза Мэй попросила лидеров стран ЕС перенести запланированный на 29 марта Brexit на 30 июня. В свою очередь Европейская Комиссия заявила, что задержка Brexit принесет "серьезные правовые и политические риски" и предложила перенести его или на 23 мая, или же на конец 2019 года.

В понедельник, 25 марта, депутаты британского парламента смогут начать дебаты относительно возможных дальнейших шагов по выходу страны из ЕС, заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Напомним, 14 марта парламент Британии проголосовал за перенос "Брексита". До этого Палата общин сначала во второй раз провалила проект соглашения о выходе, а затем вопреки воле правительства полностью запретила выход из ЕС без какого-либо соглашения.