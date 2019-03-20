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ГлавнаяМир

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции

Это уже третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции
Google
Фото: EPA/UPG

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping.

В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Последнее дело касается системы AdSense for Search, которая размещает рекламу на сторонних сайтах. Власти ЕС обвинили Google в том, что ее контракты с сайтами включали в себя положения, которые запрещали конкурентам (например, Yahoo или Microsoft) размещать свою рекламу на этих сайтах.

Данная практика была прекращена в 2016 году. На AdSense пришлось порядка 20% рекламной выручки Google за 2015 год, причем этот показатель стабильно снижается с 2010 года.

Напомним, в январе Франция оштрафовала Google на 50 млн евро за нарушения европейских правил о защите персональных данных пользователей.

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