Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяМир

Госдума создала рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины

Российский парламент хочет от Украины компенсаций.

Госдума создала рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины
Фото: EPA/UPG

Госдума России создала рабочую группу, которая будет оценивать "ущерб", якобы нанесенный крымской экономике в 1991-2014 годах.

Группу возглавит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, говорится на сайте российского парламента.

"Будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - заявил на заседании Госдумы в среду спикер Вячеслав Володин, который 15 марта впервые выступил с инициативой выставить Украине счет за Крым.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

В 2014 году Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в триллион гривен, не учитывая стоимость полезных ископаемых и упущенную выгоду.

Крым по вкладу в экономику Украины занимал 11-е место, Севастополь - последнее. Валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вместе составлял 4% от суммы ВРП всех регионов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также