Госдума создала рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины

Госдума России создала рабочую группу, которая будет оценивать "ущерб", якобы нанесенный крымской экономике в 1991-2014 годах.

Группу возглавит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, говорится на сайте российского парламента.

"Будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - заявил на заседании Госдумы в среду спикер Вячеслав Володин, который 15 марта впервые выступил с инициативой выставить Украине счет за Крым.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

В 2014 году Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в триллион гривен, не учитывая стоимость полезных ископаемых и упущенную выгоду.

Крым по вкладу в экономику Украины занимал 11-е место, Севастополь - последнее. Валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вместе составлял 4% от суммы ВРП всех регионов.