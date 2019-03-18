Запад расплачивается за то, что не смог противодействовать Путину сразу после аннексии Крыма, - The Telegraph

Первоначальный ответ на аннексию Крыма Россией был слабым и это ободрило Путина на новые преступления против Украины и Запада.

Об этом говорится в совместной статье посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко и директора Центра изучения России и Евразии Андрея Фоксалла в издании «The Telegraph”.

“Запад просто играет в догонялки. Первоначальный ответ на аннексию Крыма Россией был слабым и это ободрило Путина. Мы с тех пор имеем дело с последствиями - от Сирии до Солсбери”, - говорится в статье, приуроченной к 5 оккупации Крыма.

Авторы напоминают, что аннексия Крыма Россией пять лет назад - это был первый случай, когда европейское государство захватило территорию у другого со времен Второй мировой войны. И это был второй раз за шесть лет, когда Россия напал на одного из своих соседей.

В ответ Запад ввел санкции против России. США были первыми, а Великобритания возглавила ЕС во введении адресных мер против отдельных лиц и организаций, вовлеченных в аннексию. Но этого было слишком мало и слишком поздно, чтобы остановить экспансионистские амбиции Путина. В апреле 2014 года Россия начала войну на востоке Украины. Это война, в которой, по данным ОБСЕ, погибло более 13 тыс человек. Война продолжается сегодня и сейчас является одной из самых продолжительных в Европе почти за столетие.

Позднее санкции были расширены и направлены против конкретных секторов российской экономики после уничтожения рейса MH17 Малайзийских авиалиний российской ракетой класса "земля-воздух". “И они работают - если бы не они, вряд ли Путин потратил бы столько времени и усилий, пытаясь их снять. Но хотя санкции повысили цену, которую Кремль должен заплатить за свое поведение, они не остановили свою агрессию на полуострове или в отношении Украины”, - считают авторы.

По словам посла, за последние пять лет Россия экспортировала свою нефтяную клептократию в Крым. По данным ООН, голоса оппозиции там замалчиваются, права человека нарушаются, а организованная преступность процветает. В то же время Россия значительно увеличила численность и возможности своего Черноморского флота и сухопутных войск. Его новая воздушная и береговая защита означает, что он способен создать зону противодействия, охватывающую почти все Черное море, включая части стран-членов НАТО - Болгарию, Румынию и Турцию.

Российская агрессия не является исключительно военной. Украина служила полигоном для гибридной войны Кремля. Усилия Москвы по созданию хаоса и разделению обществ через целенаправленное использование коррупции, пропагандистских кампаний и кибервойн были проверены здесь (как и в других странах Восточной Европы), прежде чем развернуты против Запада. “Украинцы будут голосовать за своего следующего президента в конце этого месяца и уже широко распространено вмешательство России в выборы”, - говорится в статье.

“Если Запад серьезно относится к противодействию угрозе со стороны России, он должен повысить ставки. США идут впереди, развертывая некоторые из самых мощных видов оружия в своем финансовом арсенале, включая меры, которые ранее использовались только против государств-изгоев, террористических групп и транснациональной преступности. ЕС, в свою очередь, проявил желание расширить существующие санкции - в прошлом месяце восемь россиян попали в черный список после 24 украинских моряков, а их суда были незаконно задержаны в Керченском проливе”, - уверены авторы.

"The West is paying the price for failing to face down #Putin on #Crimea annexation" - joint article for @Telegraph by Ambassador of Ukraine to the UK Natalia Galibarenko & Director of the Russia&Eurasia Studies Centre @HJS_Org Dr.Andrew Foxall @DrewFoxall https://t.co/bnGCehsZAv pic.twitter.com/ntvWenTuH4 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 18 марта 2019 г.

Эти действия важны, но нужно сделать больше. Присутствие НАТО в Черном море должно быть увеличено. Так же как и двусторонняя военная помощь Украине. Международные миссии по наблюдению за соблюдением прав человека должны быть направлены в Крым, а “закон Магнитского” использоваться против лиц, виновных в нарушениях прав человека.