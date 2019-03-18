В Европарламенте поддержали антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал в понедельник проект поправок в газовой директиве ЕС, касающихся проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба комитета в Twitter.

Согласно сообщению, проект поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопросы в апреле.

Затем все страны ЕС должны включить новые правила

в свои национальные законодательства.

В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

В ЕС хотят, чтобы поправки в директиве вступили в силу до запуска "Северного потока-2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

12 марта Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2".