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В Утрехте задержали троих подозреваемых в причастности к стрельбе

Записка, найденная в автомобиле стрелка, может свидетельствовать о террористических мотивах атаки.

В Утрехте задержали троих подозреваемых в причастности к стрельбе
"Скорые" на месте стрельбы в Утрехте
Фото: twitter.com/teddyeugene

По подозрению в причастности к стрельбе в Утрехте (Нидерланды) задержали третьего человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Представитель местной прокуратуры Тиес Кортман заявил о задержании троих подозреваемых в причастности к стрельбе. Главный подозреваемый - Гокмен Танис, ему 37 лет, он родом из Турции. Гражданство Таниса не уточняется. Также полиция не назвала имена двух других задержанных.

Мотивы стрельбы еще не обнародованы, полиция рассматривает версию теракта, на что указывает записка, обнаруженная в автомобиле Таниса. Содержание записки прокуратура не опубликовала.

Полиция также не установила никакой связи между стрелком и жертвами. Сообщается, что погибшие - 19-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 28 и 49 лет. Еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии, четверо отделались легкими ранениями.

После стрельбы в Утрехте уровень террористической угрозы во всей провинции был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и на ключевых инфраструктурных объектах.

Напомним, утром 18 марта в Утрехте мужчина обстрелял трамвай и попытался скрыться с места происшествия. Личность стрелка была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. По данным турецких СМИ, задержанный Танис ранее участвовал в боевых действиях в Чечне и может быть причастен к деятельсноит "Исламского государства".

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