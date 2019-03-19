Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации, пишет "Интерфакс".

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - заявил Назарбаев.

Согласно законодательству, полномочия главы государства переходят к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.