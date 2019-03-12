Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Бег по кругу
Бег по кругу
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
ГлавнаяПолитика

Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко

Президент попросил Кабмин доготовить представление на увольнение чиновника.

Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко
Фото: Валерий Головко

Президент Украины Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом глава государства сказал сегодня на форуме в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Песоцкого. К ним возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства. Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал Порошенко.

Головко занимает должность главы ОГА с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить взятку в один миллион долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также