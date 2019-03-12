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Рада начала рассмотрение закона о государственном языке с перерыва

Руководители фракций собрались на совещание.

Рада начала рассмотрение закона о государственном языке с перерыва
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины объявила перерыв в утреннем пленарном заседании по просьбе фракций "Батькивщины" и "Воля народа". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Перерыв объявлен на полчаса, за это время руководители фракций проведут совещание.

Всего на утреннем заседании парламента зарегистрировались 389 народных депутатов.

Напомним, на этой пленарной неделе ВР запланировала рассмотрение более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.

В 2018 году Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции. Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.

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Источник: "Украинские новости"
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