Мэй обвинила британский парламент в саботаже "Брексита"

"Я буду продолжать работать день и ночь, чтобы заручиться поддержкой этого договора".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет продлевать срок "Брексита" дальше, чем до 30 июня. Она исключила проведение второго референдума и обвинила депутатов парламента в том, что они не хотят принять столь необходимое решение по "Брекситу", передает ВВС.

"Эта задержка вызывает у меня большое личное сожаление", - сказала Тереза Мэй, подтвердив, что 29 марта Великобритания не выйдет, как планировалось, из ЕС в соответствии с договором, который был согласован с Брюсселем.

"Я очень надеюсь, что законодатели найдут способ поддержать договор, который я заключила с ЕС. Договор, который отвечает итогам референдума и является наилучшим, о котором можно было договориться, - заверила она. - И я буду продолжать работать день и ночь, чтобы заручиться поддержкой этого договора".

"Но я не готова отложить "Брексит" дальше, чем до 30 июня", - добавила премьер-министр.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску просьбу перенести "Брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Брюссель ответил, что ЕС согласится отложить "Брексит" на короткий срок только в том случае, если британский парламент одобрит на следующей неделе договор о выходе Британии из Евросоюза.