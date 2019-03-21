Взрыв на химическом заводе в Китае унес шесть жизней

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэн погибли по меньшей мере шесть человек. Кроме того, еще 30 человек получили тяжелые ранения, пишет местная газета South China Morning Post.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей. Многие местные жители получили травмы в результате разлета осколков.

К ликвидации пожара привлекли около 200 пожарных и более 40 пожарных машин.

Также в момент взрыва зафиксировали землетрясение с магнитудой 3 в провинции Цзянсу.

Напомним, в январе китайские ученые сообщили об успешном проращивании хлопка на космической станции на Луне.