У Волинській області прикордонники допомогли СБУ затримати колаборантку з Донецької області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Оперативники Волинського прикордонного загону передали Службі безпеки інформацію про підозрілу жінку, яка перетнула кордон з Білоруссю за українськими документами.

Виявилося, що 46-річна громадянка прибула з окупованих територій Донецької області. Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою: очолювала одне з місцевих підприємств та навіть балотувалася у органи влади окупантів.

Втекти із “ДНР” жінці довелося після того, як її почали підозрювати у розкраданні майна підприємства. До Росії їй виїхати не вдалось, тож вона вирішила переховуватися в Білорусі та Україні.

Колаборантку затримали у одному з готелів Ковеля. Її очікує суд за статтею про колабораційну діяльність.