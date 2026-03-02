СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області

Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою та навіть балотувалася у органи влади окупантів. 

У Волинській області прикордонники допомогли СБУ затримати колаборантку з Донецької області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Оперативники Волинського прикордонного загону передали Службі безпеки інформацію про підозрілу жінку, яка перетнула кордон з Білоруссю за українськими документами. 

Виявилося, що 46-річна громадянка прибула з окупованих територій Донецької області. Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою: очолювала одне з місцевих підприємств та навіть балотувалася у органи влади окупантів. 

Втекти із “ДНР” жінці довелося після того, як її почали підозрювати у розкраданні майна підприємства. До Росії їй виїхати не вдалось, тож вона вирішила переховуватися в Білорусі та Україні. 

Колаборантку затримали у одному з готелів Ковеля. Її очікує суд за статтею про колабораційну діяльність.

