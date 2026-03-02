Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
​В Одесі затримали шахрая, який ошукав матір військовозобов’язаного за схемою: "Ваш син у ТЦК"

Чоловік виманив у жінки 12,5 тисяч доларів за те, щоб сина "відпустили додому".  

Фото: Нацполіція

В Одесі затримали зловмисника, який ошукав матір військовозобов’язаного. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.

Встановлено, що аферист, який не має жодного відношення до ТЦК та СП, зателефонував жінці та представився військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Чоловік сказав, що її сина нібито забрали до ТЦК та СП, і щоб його негайно відпустили, необхідно передати  12,5 тисяч доларів. Він наголошував, що "лише у такий спосіб питання буде вирішено, і робити це треба негайно".

Зловмисник наказав жінці залишити гроші в обумовленому місці, а щойно забрав їх зі схованки, був затриманий. 

Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили у нього  незаконно здобуті гроші і повідомили затриманому про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Згідно із санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 532 480 грн, яким він не скористався. Поліцейські також перевірятимуть чоловіка на причетність до аналогічних злочинів.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними і нікому не віддавати гроші. Аби не потрапити у подібну ситуацію, радять зателефонувати родичу й перепитати, чи дійсно з ним щось сталося, а якщо додзвонитися не вдається – звертатися до поліції на спецлінії 102 чи 112.

 

