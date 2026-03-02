ВАКС заочно заарештував колишнього прокурора Кулика

Йдеться про справу щодо списання податків на 641 млн грн.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього топпосадовця Генеральної прокуратури.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому топпосадовцю Генпрокуратури. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, колишнього топпосадовця викрито на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 641 млн грн.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика. У січні йому повідомили про підозру.

Колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.

Що відомо про Кулика