ВАКС заочно заарештував колишнього прокурора Кулика

Йдеться про справу щодо списання податків на 641 млн грн. 

Костянтин Кулик
Фото: News24UA

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього топпосадовця Генеральної прокуратури.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому топпосадовцю Генпрокуратури. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, колишнього топпосадовця викрито на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 641 млн грн.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика. У січні йому повідомили про підозру.

Колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.

Що відомо про Кулика

  • Костянтин Кулик, колишній заступник начальника департаменту Генеральної прокуратури. Він відомий тим, що вів низку резонансних справ, зокрема - щодо бізнесменів та колишніх високопосадовців.
  • У 2016 році Кулик був фігурантом справи про незаконне збагачення, але тоді суд його виправдав. Також його ім’я неодноразово згадувалося у контексті політичних розслідувань, зокрема щодо оточення Януковича.
  • У 2019 році Кулик був звільнений з прокуратури після реформи. У серпні 2020 Апеляційний суд відмовив йому в поновлені на посаді в прокуратурі. 
  • Паралельно ВАКС 2 квітня 2020 року вирішив повністю закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення Кулика, яке НАБУ і САП розслідували з кінця 2015 року. Однак зроблено це було за нереабілітуючими обставинами, тобто фактично суд не визнав, що звинувачення Кулика в незаконному збагаченні було неправильним.
﻿
