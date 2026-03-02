ВАКС заочно заарештував колишнього прокурора Кулика

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього топпосадовця Генеральної прокуратури.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому топпосадовцю Генпрокуратури. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, колишнього топпосадовця викрито на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 641 млн грн.
За даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика. У січні йому повідомили про підозру.
Колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.
Що відомо про Кулика
- Костянтин Кулик, колишній заступник начальника департаменту Генеральної прокуратури. Він відомий тим, що вів низку резонансних справ, зокрема - щодо бізнесменів та колишніх високопосадовців.
- У 2016 році Кулик був фігурантом справи про незаконне збагачення, але тоді суд його виправдав. Також його ім’я неодноразово згадувалося у контексті політичних розслідувань, зокрема щодо оточення Януковича.
- У 2019 році Кулик був звільнений з прокуратури після реформи. У серпні 2020 Апеляційний суд відмовив йому в поновлені на посаді в прокуратурі.
- Паралельно ВАКС 2 квітня 2020 року вирішив повністю закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення Кулика, яке НАБУ і САП розслідували з кінця 2015 року. Однак зроблено це було за нереабілітуючими обставинами, тобто фактично суд не визнав, що звинувачення Кулика в незаконному збагаченні було неправильним.