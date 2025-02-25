Списання податків на 641 млн грн: ексзаступник голови ДФС отримав підозру від НАБУ

ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби у зловживаннях, які завдали бюджету понад 641 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник голови ДФС, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС.

Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку. При цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет на суму понад 641 млн гривень", - додали в САП.

В НАБУ і САП не називають прізвища експосадовця, але за даними ЗМІ, йдеться про Сергія Білана та скаргу Ощадбанку на рішення Офісу великих платників податків ДФС щодо нарахування банку суми грошового зобов'язання за платежем з податку на доходи нерезидентів.

Слідчий суддя ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.