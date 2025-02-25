Росіяни скинули на Золочівську громаду Харківщини 5 КАБів, постраждали люди

Сьогодні, 25 лютого, о 12:30 російська авіація завдала пʼять ударів КАБами по Золочівській громаді Харківщини. Два влучання – по Золочеву.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Перший КАБ вдарив у гаражі, пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція. Знищено один та пошкоджено три цивільних авто. Жінка 78 років отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес.

Друга авіабомба влучила на території домоволодіння. Пошкоджено близько 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі. Постраждала жінка 48 років, отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес.

Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Четвертий КАБ влучив на відкритій території села Миронівка. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Пʼята авіабомба влучила по околиці села Рідне. Попередньо – без пошкоджень та жертв.