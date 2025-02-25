Wall Street Journal: без нових постачань озброєння з США здатність України до далекобійних ударів і захисту неба постраждає

Без нової американської зброї Україна буде здатна вести війну чинними силами до літа, пише Wall Street Journal з посиланням на нинішніх та колишніх західних посадовців. Після цього запаси боєприпасів вичерпаються і може забракнути найпотрібнішої зброї.

Кількості вже поставленої і законтрактованої адміністрацією Джо Байдена зброї буде достатньо для ведення війни щонайменше до середини року, вважає колишня посадовиця американського міністерства оборони Селесте Валландер. Однак в Україні припускають, що зброї може вистачити і на довший період.

"Ми можемо протирматися пів року або рік, що дасть Європі ще один рік, аби почати виробництво усього озброєння, на яке вони здатні. Ми можемо зазнати певних втрат, можливо, втрат деякої території. Але в нас немає іншого вибору, окрім як битися, попри складнощі", – прокоментував провідний аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав журналістам, що закінчення військової допомоги від США було б найгіршим сценарієм.

Україна покладається і на власне виробництво озброєння, яке досягло вже 30 млрд доларів на рік. Торік країна виробила близько 1,5 млн дронів. Цього року українські посадовці анонсували план виготовити 3000 ракет і 30 000 далекобійних дронів. Загалом Україна зараз будує або фінансує близько 55% своєї військової техніки. За словами одного західного чиновника, США постачає близько 20%, тоді як Європа постачає 25%.

Але деякі поставки США, включно з передовими системами протиповітряної оборони, балістичними ракетами "земля-земля", навігаційними системами та реактивною артилерією великої дальності буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньо, а в деяких випадках взагалі не виробляє.

Коли поставлена американцями зброя вичерпається, здатність України до далекобійних ударів та захисту від них своєї території постраждає, вважають західні посадовці та аналітики. Однак завдяки законтрактованому адміністрацією Байдена виробництву зброї деякі постачання триватимуть до 2026-го.

Спікер Палати представників Майк Джонсон казав, що в Конгресі "нема апетиту" до надання українцям нового пакету допомоги. Але віцепрезидент Джей Ді Венс у розмові з газетою не виключив, що для того, аби посадити росіян за стіл перемовин, Штати можуть застосувати додаткові санкції або "військові інструменти впливу".

На тлі загрози припинення постачань від США активізувалися європейські країни. У попередні тижні вони провели декілька зустрічей, на яких йшлося про те, як можна підтримати Україну. Європа постачає українцям сучасну високоефективну зброю, але деякі позиції, які є в США, вона перекрити не здатна. Найбільшим викликом стане закриття потреби в протиповітряній обороні. Її нестача змусить Україну вирішувати, які зони є пріоритетними для захисту, а якими доведеться ризикувати.

Також постраждати може далекобійність. Без американських ATACMS здатність України до завдання ударів по російських об'єктах знизиться.