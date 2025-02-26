Одна людина убита, 8 поранені внаслідок учорашніх ударів росіян по Херсонській області

Одна людина вбита і ще вісім поранені внаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсону і області. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Надеждівка, Томина Балка, Микільське, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Новоолександрівка, Червоний Маяк, Шляхове, Гаврилівка, Зміївка, Благовіщенське, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Миколаївка, Новоберислав, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Токарівка, Шилова Балка, Монастирське та місто Херсон. Про це повідомив у Теlegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знищили 1 "Shahed-131/136" під час чергової атаки.