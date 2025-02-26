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Краснодарський край Росії атакували БПЛА

Місцеві нарахували близько 40 вибухів.

Краснодарський край Росії атакували БПЛА
ілюстративне фото
Фото: Скриншот відео

Вночі атаки ударних безпілотників зазнали міста у російському Краснодарському краї. В аеропорту Сочі оголошували режим закритого неба.

Місцеві у мережі пишуть про близько 40 вибухів. Влада регіону стверджує, що БПЛА буди знищені протиповітряною обороною, а внаслідок падіння уламків були пошкоджені приватні будинки та здійнялися пожежі, але нібито ніхто не постраждав.

Найгучніше було в Туапсе, де дрони цілили у морський порт. Там нинішню атаку назвали найбільш масованою за час війни. Так само чимало вибухів пролунали в Анапі.

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