Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 25 лютого, російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, Нікопольщину майже півтора десятки росіяни атакували дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадам.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства, 4 приватні будинки і 3 господарські споруди.
Крім того, по Синельниківщині російська армія вдарила КАБом., від чого у Новопавлівській громаді постраждала інфраструктура.
Загиблих і постраждалих внаслідок російських ударів немає.