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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 25 лютого 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 25 лютого, російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Нікопольщину майже півтора десятки росіяни атакували дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадам. 

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Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура та промислові підприємства, 4 приватні будинки і 3 господарські споруди. 

Крім того, по Синельниківщині російська армія вдарила КАБом., від чого у Новопавлівській громаді постраждала інфраструктура. 

Загиблих і постраждалих внаслідок російських ударів немає.

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