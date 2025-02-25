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Міноборони планує укладати довгострокові контракти з українськими виробниками озброєння

МОУ і Генштаб визначили низку пріоритетних зразків.

Міноборони планує укладати довгострокові контракти з українськими виробниками озброєння
Директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України провело зустріч з українськими виробниками озброєння щодо можливостей укладати трирічні контракти.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що для цього разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки. 

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський заявив, що закупівельна агенція вже уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Ці кошти спрямовані на артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, бойові броньовані машини, вантажівки, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери.

Міністерство підготувало список озброєння на основі потреб і пріоритетів Генштабу. Серед критеріїв для виробників: проходження кодифікації, серійне виробництво та рівень локалізації не менше 50%.

  • Цього місяця прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році фіксують рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. 
  • Один із ключових запитів від оборонних підприємств — це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що Міноборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості доручили опрацювати це питання. 
  • Перші трирічні контракти були підписані минулого року. У 2025-му хочуть зробити так, аби, як сказав Шмигаль, «трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки».
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