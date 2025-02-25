Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце.

У Полтаві у рамках деколонізації прибрали з публічного простору пам’ятник Петру І.

Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова.

"Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації", - написала вона в Telegram.

Ямщикова додала, що незважаючи на різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце.

"Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям! І тільки ми несемо відповідальність за простір нашої країни, вільний від навʼязаних імперських символів! Дякую всім свідомим та небайдужим громадянам, які підтримують цей важливий процес!", - зазначила вона.

Фото: Полтавська міськрада Пам'ятник Петру I

Фото: Полтавська міськрада Пам'ятник Петру I

Як повідомлялось, 21 лютого Полтавська міськрада прийняла рішення демонтувати пам’ятник Петру І на території музею Полтавської битви та пам’ятник на місці його відпочинку біля Спаської церкви, а також - прибрати інформаційну табличку на пам’ятнику коменданту Келіну та захисникам Полтави.